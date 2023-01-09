شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يهدم 124 منزلا ومنشأة فلسطينية في الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وَثَّقَ مركز حقوق الإنسان الفلسطيني هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي 124 منزلاً ومنشأة فلسطينية في الضفة الغربية الشهر الماضي.

وأفاد المركز الحقوقي أن عمليات الهدم شملت 55 منزلاً و69 منشأة وبيوتاً متنقلة ومراكز صناعية، وبعض تلك المنازل والمنشآت كما وثَّق التقرير أُجبر أصحابها من قبل جيش الاحتلال على هدمها.

في السياق ذاته، اقتحم جيش الاحتلال الغاشم منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، وأخطر بهدم خمسة منازل وثلاث آبار.

وفي قرية الجفتلك شمال أريحا جرَّف مستوطنون مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، كما اقتلع مستوطنون عشرات أشجار الزيتون في قلقيلية في إطار اعتداءاتهم المستمرة على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية.