شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الوطني التونسي يتعهد بالحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات التونسية اليوم الأحد إحباط 8 محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية.

وذكرت الإدارة العامة للحرس الوطني -في بيان- أنها تسعى للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وأن وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط تمكنت من إحباط 8 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 305 أشخاص من جنسيات جنوب الصحراء بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.

وتمت إحالة الواقعة للنيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين في شأنهم.