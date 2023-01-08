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الحرس الوطني التونسي يتعهد بالحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات التونسية اليوم الأحد إحباط 8 محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية.

وذكرت الإدارة العامة للحرس الوطني -في بيان- أنها تسعى للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وأن وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط تمكنت من إحباط 8 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 305 أشخاص من جنسيات جنوب الصحراء بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.

وتمت إحالة الواقعة للنيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين في شأنهم.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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