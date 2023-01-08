شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يشدد على ضرورة أهمية القضية الفلسطينية في الأجندة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ضرورة أن تكون القضية الفلسطينية الجزء الأهم في الأجندة العربية وشاغلًا جماعيًا لمجموع أطرافها، مشيرا إلى دعم بلاده لوجود حركة تضامنية معلنة تجاه فلسطين وقضيتها إلى جانب التنسيق على المستوى الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال لقائه مبعوث الرئيس الفلسطينيّ أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفريق جبريل الرجوب، اليوم الأحد، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية وأبرز التطورات في المنطقة.

وأشار حسين إلى أن القضية الفلسطينية وجدانية، وإلى وحدة الموقف الفلسطيني وأهمية ذلك للمسار الإستراتيجي المنشود لحقوق شعبها، مطالبا بتشكيل مجموعة اتصال تعنى بالقضية الفلسطينية والعمل على إيجاد شبكة إقليمية وبامتدادات دولية متعددة الأطراف.

وأعرب حسين عن سعادته لدعم فلسطين لبطولة "خليجي25" لكرة القدم، لافتا إلى أن البطولة لها أبعاد متعددة، وتاريخ طويل وأحداث عالقة في أذهان جماهير الكرة الخليجية والعربية.

من جانبه، أكد الرجوب أن "خليجي 25" لن تفيد مدينة البصرة فقط بل دول الخليج بالكامل من خلال نقل صورة مميزة لإقامة بطولات دولية في الدول الخليجية مستقبلا، مشيرا إلى أن تنظيم العراق للبطولة يعبر عن استعادة دوره إقليميا ودوليا ويؤكد حالة الاستقرار الداخلي في العراق على كافة الأصعدة.