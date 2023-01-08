شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي يشيد بجهود مدينة سنجار فى مواجهة العصابات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، ضرورة تكاتف الجهود الوطنية لتعزيز الاستقرار والسلم الأهلي والمجتمعي، وأهمية ترسيخ قيم التآخي والتآزر بين جميع أبناء مدينة سنجار، مشيدا بالتضحيات الكبيرة التي قدّمتها المدينة في مواجهة العصابات الإرهابية.

وذكرت الرئاسة العراقية، في بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس رشيد وفدا ضم مُمثلين عن مكونات وتجمعات مدينة سنجار.

وأكد الرئيس العراقي ضرورة إعادة إعمار مدينة سنجار وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتعويض المتضررين وتقديم الدعم اللازم، بما يعزز أمن واستقرار مناطقها، مشيرا إلى المعاناة التي تواجه النازحين خاصة من أبناء سنجار وأهمية الإسراع في حسم ملفهم وإعادتهم إلى مناطق سكنهم.

بدورهم.. استعرض أعضاء الوفد الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تواجههم خاصة بعد الجرائم التي ارتكبتها عناصر تنظيم "داعش" ضد مكونات المدينة، مؤكدين أن تلاحمهم وإرادتهم الوطنية أسهما في تحقيق الانتصار على قوى الإرهاب، مطالبين بعودة المؤسسات والدوائر الإدارية إلى المدينة وتخصيص ميزانية لها للإسراع في إعادة إعمارها وتسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم.

على صعيد آخر.. أعلنت السلطات العراقية، فتح مداخل المنطقة الخضراء - والتي توجد بها مقرات الرئاسية والحكومة والبرلمان العراقي والسفارات الأجنبية- أمام حركة سير المركبات من مداخل ومخارج نفق الزيتون باتجاه المنطقة الخضراء، ساحة دمشق باتجاه الجسر المعلق، الحارثية.

وأوضحت أنه "تم فتح كل مداخل ومخارج المنطقة الخضراء لجميع المواطنين من الساعة الخامسة صباحاً إلى الساعة السابعة مساء.

في سياق آخر.. بحث الوفد النيابي العراقي برئاسة نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، مع نظيره الكويتي برئاسة محمد المهان، توحيد الجهود في المحافل الإقليمية والدولية و تعزيز أطر التعاون.

واستعرض الجانبان، خلال لقائهما، اليوم، على هامش أعمال الدورة الثالثة عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية، المنعقدة في ولاية انطاليا التركية، العلاقات البرلمانية المشتركة، والتأكيد على أهمية تعزيز أطر التعاون النيابي بين البلدين، والاتفاق على توحيد المواقف والجهود في تطوير العمل النيابي ضمن إطار عمل الجمعية البرلمانية الآسيوية، وخاصة فيما يتعلق برئاسة العراق للجنة الشؤون السياسية، ونيابة رئاسة الجمعية، وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية".

بدوره بارك الوفد البرلماني الكويتي للعراق نجاحه في استضافة بطولة "خليجي 25"، متمنيا له الازدهار والاستقرار ومواصلة التقدم والنجاح.