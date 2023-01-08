شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال والاتحاد الأفريقى يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث قائد الجيش الصومالى، اللواء أدوا يوسف راغى، مع الممثل الخاص للاتحاد الإفريقى وبعثة (ATMIS) فى الصومال، السفير محمد الأمين سويف، سبل تعزيز التعاون بين الجيش الصومالى وقوات حفظ السلام الإفريقية (أتميس).

وتطرق الجانبان - خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية، اليوم /الأحد/ - إلى سير العمليات العسكرية الجارية في البلاد للقضاء على فلول مليشيات الخوارج، والانتصارات التي تحققت في تلك العمليات. وأكد قائد قوات حفظ السلام الإفريقية (أتميس)، بيتر أومولا، والذى شارك فى اللقاء، دعمه الكامل للشعب والحكومة الصومالية، لاسيما في تقديم المساعدات العاجلة لسكان المناطق المحررة.

يذكرأن، أصدر رئيس الجمهورية الصومالية حسن شيخ محمود، قرارًا بتعيين عبدالله محمد نور مستشارًا جديدًا لرئاسة الجمهورية لشؤون مواجهة ومكافحة الفكر المتطرف.