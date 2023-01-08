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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يمكن أن يقود فرط نشاط الغدة الدرقية إلى الشعور بالتعب والإرهاق، تماما على غرار ما يحدث في حال خمول الغدة.

ما هي مخاطر فرط نشاط الغدة الدرقية؟

وأوضح أطباء الغدد الصماء بمؤسسة "كليفلاند كلينك" أن فرط نشاط الغدة الدرقية يؤدي إلى زيادة التمثيل الغذائي، مما يتسبب في استنزاف طاقة الجسم والشعور بالإرهاق والإجهاد، فضلا عن المشاكل التي تصاحب النوم، وهو ما يزيد الأمر سوءا.

وأضاف الأطباء أن الفارق بين الشعور بالتعب الناجم عن قلة النوم أو المجهود العادي، والتعب والإجهاد الناجم عن خلل في الغدة الدرقية يعرف من خلال الاستمرارية؛ حيث يشعر المصاب بالتعب الدائم، حتى بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة، مع كونه أكثر حدة من التعب الناتج عن المجهود البدني.

ومن الأعراض الأخرى التي تصاحب فرط نشاط الغدة الدرقية اعتلال المزاج، وضعف العضلات وآلام تظهر فيها، مع صعوبة التركيز.

تجدر الإشارة إلى أن الغدة الدرقية هي عبارة عن جسم يأخذ شكل الفراشة في الرقبة بجانب القصبة الهوائية والمريء، ولها دور هام في عمليات التمثيل الغذائي وتنظيم العديد من الوظائف الخاصة بالجسم، فضلا عن درجة حرارة الجسم.

قصور الغدة الدرقية قد يُصيب الطفل في أي مرحلة عمرية، وكلما كان الطفل صغيرا ولم يتم علاج قصور الغدة الدرقية لديه، زادت خطورة العواقب.

وأوضحت مجلة "إلتيرن" الألمانية المعنية بالأسرة والطفل أن أعراض الإصابة بقصور الغدة الدرقية تتمثل في التعب والخمول وانتفاخ الوجه وتورم العينين وبحة الصوت وبرودة الجلد وجفافه وسهولة تقشره، كما عادة ما يزداد الوزن دون أسباب واضحة.

وأشارت إلى أن الرضيع قد يصاب باضطرابات في النمو وفي التطور الذهني.

وتتمثل أعراض قصور الغدة الدرقية لدى المراهقين في تأخر البلوغ والشعور بالاكتئاب، بينما تظهر الأعراض لدى الفتيات في صورة تأخر الدورة الشهرية أو عدم انتظامها.

وشددت المجلة على ضرورة عرض الطفل على طبيب مختص على الفور في حالة ملاحظة ظهور مثل هذه الأعراض لديه.

وقالت إنه يمكن التحقق من الإصابة بقصور الغدة الدرقية من خلال تحليل عينة الدم، كما يمكن علاج القصور من خلال تناول نوعيات معينة من الأدوية، مع العلم أنه عادة ما يضطر المريض لتناولها طوال حياته.

قالت الرابطة الألمانية لأطباء النساء إن الغدة الدرقية لها تأثير كبير على الحمل؛ حيث تحد أمراضها (القصور وفرط النشاط) من خصوبة المرأة.

وأضافت الرابطة أن أمراض الغدة الدرقية ترفع، كذلك، خطر حدوث إجهاض، فضلا عن خطر مشاكل النمو الجسدي والعقلي لدى الجنين.

وأوضحت أن أعراض القصور الوظيفي للغدة الدرقية تتمثل في اضطرابات الدورة الشهرية (عدم الانتظام أو الانقطاع) والتعب الشديد وفقر الدم والإمساك واعتلال المزاج وزيادة الوزن وتساقط الشعر وبرودة الأقدام.

أما أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية فتتمثل في التعرق الشديد والعصبية والاضطراب وسرعة ضربات القلب واضطرابات النوم، بالإضافة إلى مشاكل الدورة الشهرية.

وأكدت الرابطة أنه يتعين على المرأة الحامل أو المرأة التي تخطط للحمل، استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لعلاج مشاكل الغدة الدرقية في الوقت المناسب.

ويتم علاج قصور الغدة الدرقية بواسطة هرمون الغدة الدرقية الاصطناعي، في حين يتم علاج فرط النشاط بواسطة الأدوية أو اليود المشع أو الجراحة.

والغدة الدرقية هي غدة على شكل فراشة في الرقبة تشكل هرمونات تلعب دورًا رئيسيًا في عملية التمثيل الغذائي وعمل الجسم بشكل سليم.

وخلال الأسابيع القليلة الأولى من الحمل، يعتمد الجنين على هرمونات الغدة الدرقية التي يتم تزويدها عبر المشيمة، وتضمن التطور الصحي للدماغ والجهاز العصبي.

أما خلال الأسبوع الثاني عشر، فسيبدأ الجنين في صنع هرموناته من خلال الغدة الدرقية الخاصة به لكن ليس بما يكفي حتى الأسبوع العشرين تقريبًا من الحمل.

وغالبا يكون من الصعب تشخيص المشاكل المرتبطة بالغدة الدرقية لدى الحامل كونها تبدو متشابهة لعلامات الحمل، لكن لأنها شائعة جدًا أثناء الحمل يراقب الأطباء الأعراض.

ويزداد هرمون الغدة الدرقية بين النساء الأصحاء أثناء الحمل بسبب اثنين من الهرمونات المرتبطة بالحمل هما الإستروجين والغدد التناسلية المشيمية البشرية، ما يحدث اضطرابا في عملها سواء بسبب فرط نشاطها أو قصور الغدة.

يمكن أن تؤدي اضطرابات الغدة الدرقية أثناء الحمل، سواء بفرط نشاطها أو خمولها، إلى العديد من المشاكل الصحية مثل الإجهاض، فما هي العلامات؟

قد يكون من الصعب تشخيص المشاكل المرتبطة بالغدة الدرقية لدى الحامل، حيث تبدو الأعراض مشابهة لعلامات الحمل الطبيعية، لذا من الضروري معرفة الطرق التي تساعد في تحديدها.

والغدة الدرقية هي غدة على شكل فراشة في الرقبة تشكل هرمونات تلعب دورًا رئيسيًا في عملية التمثيل الغذائي وعمل الجسم بشكل سليم.

خلال الأسابيع القليلة الأولى من الحمل، يعتمد الجنين على هرمونات الغدة الدرقية التي يتم تزويدها عبر المشيمة، وتضمن التطور الصحي للدماغ والجهاز العصبي.

أما خلال الأسبوع الثاني عشر، فسيبدأ الجنين في صنع هرموناته من خلال الغدة الدرقية الخاصة به لكن ليس بما يكفي حتى الأسبوع العشرين تقريبًا من الحمل.