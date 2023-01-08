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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اصفرار الأظافر له أسباب، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير، ويعد تغير لون أظافر اليدين والقدمين وشكلهما من عوارض الإصابة بأمراض معينة.

أسباب خطيرة لاصفرار الأظافر.. ما هي؟

وقالت الدكتورة صوفي مولر فيفل طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية، إن الأسباب البسيطة تتمثل في التدخين، حيث يترسب النيكوتين في الجلد المتقرن أثناء التدخين.

كما قد يرجع اصفرار الأظافر إلى وضع طلاء الأظافر الملون دون وضع طلاء أساسي.

أما الأسباب الخطيرة لاصفرار الأظافر فتتمثل في فطريات الأظافر والصدفية وما يعرف بمتلازمة الأظافر الصفراء، والتي غالبا ما تقترن بالتهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي أو الوذمة اللمفية.

وعلى أي حال ينبغي استشارة الطبيب إذا كان اصفرار الأظافر مصحوبا بتصلب الأظافر أو زيادة سمكها أو في حالة استمرار الاصفرار على مدار فترة زمنية طويلة وعدم زواله حتى مع استخدام الوصفات المنزلية البسيطة مثل حمام عصير الليمون أو مسحوق الخبز (وضع الأظافر لمدة 5 دقائق في مزيج من الماء الفاتر وعصير نصف ثمرة ليمون أو كيس من مسحوق الخبر).

تتسبب فطريات الأظافر في تحول لون الأظافر من اللون الأبيض المائل للأصفر إلى اللون البني الذي لا يختفي من تلقاء نفسه.

لذلك نصحت الجمعية الألمانية للأمراض الجلدية بضرورة البدء في علاج فطريات الأظافر على الفور.

وأشارت الجمعية إلى أنه في حالة عدم علاج فطريات الأظافر، فإن ما يعرف باسم الفطريات الخيطية تتسبب في تلف صفيحة الظفر تدريجيا، علاوة على أن المريض قد يتسبب في عدوى الأشخاص الآخرين بالفطريات، مثلا عند الذهاب حافي القدمين إلى حمامات السباحة أو غرف الساونا.

ويمكن اللجوء إلى طبيب الأسرة لكي يصف العلاج المناسب للتخلص من فطريات الأظافر، وإذا ظهرت فطريات القدم في ثلاث أصابع كحد أقصى، ففي هذه الحالة يكفي استعمال طلاء خاص للأظافر، بحيث يتم وضعه مرة واحدة في الأسبوع، ومن الأفضل أن يتم وضع الطلاء بعد تقليم الأظافر بالمبرد، وفي حالة الإصابة الشديدة فلا بد من استخدام طلاء الأظافر مع أقراص مضادة للفطريات.

ولكي يتمكن المرء من التخلص من فطريات الأظافر فإنه يتعين عليه اتباع بعض الإرشادات والنصائح المهمة، ومنها ضرورة تغيير الجوارب كل يوم وغسلها في درجة حرارة 60 مئوية، مع تطهير مقص الأظافر والمبرد بعد الاستعمال.

يمكن إطالة تأثير طلاء الأظافر باتباع بعض الحيل البسيطة، أولها غسل اليدين أو القدمين جيدا؛ لأن الطلاء يلتصق بالأظافر الخالية من الدهون.

أوردت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية أنه ينبغي أيضا وضع طبقتين من طلاء الأظافر الملون، على أن يتم وضع طبقة ثالثة من الطلاء الشفاف، والتي توفر حماية جيدة للون.

ومن المهم أيضا إعطاء كل طبقة وقتا كافيا لتجف بشكل تام قبل وضع الطبقة التالية. ولتجفيف طبقة الطلاء سريعا، يمكن توجيه تيار هواء منبعث من مجفف الشعر إليها لفترة قصيرة.

وفي سياق متصل، أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية أن تغيّر لون الأظافر يدق ناقوس الخطر؛ حيث إنه ينذر بالإصابة بمرض خطير.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن اللون الأبيض للأظافر قد يشير إلى فطريات الأظافر أو الإفراط في تناول الخمر، كما أنه ينذر بالإصابة بالتسمم أو تليف الكبد.

وفي الغالب يرجع اللون البني أو الأسود للأظافر إلى جرح ينجم عنه نزيف تحت الظفر، وفي بعض الأحيان قد ينذر بسرطان الجلد الأسود.

وقد يشير اللون الأزرق للأظافر إلى قصور القلب أو أحد أمراض الرئة الخطيرة، فيما قد يرجع اللون الأصفر للأظافر إلى فطريات الأظافر أو الصدفية.

وإذا اتخذ النصف العلوي من الظفر اللون البني المائل للأحمر، بينما اتخذ النصف السفلي اللون الأبيض، فإن ذلك يشير إلى أحد أمراض الكلى الخطيرة.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة أي تغيرات لونية على الأظافر لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراءها وعلاجه في الوقت المناسب.