شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من القدس والخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم /الأحد/، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس - في بيان اليوم - بأن 108 مستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، وتجولوا في باحاته بشكل استفزازى، وأدوا طقوسًا تلمودية.



وتشهد فترة الاقتحامات إخلاء قوات الاحتلال المنطقة الشرقية للمسجد الأقصى المبارك من المصلين والمرابطين، لتسهيل اقتحام المستوطنين.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا عدا يومي /الجمعة والسبت/، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات الاحتلال فرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.



وعلى صعيد الاعتقالات، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال شاب من البلدة القديمة بالقدس، وآخر من بلدة (الرام) التابعة للقدس وهي خارج جدار الفصل العنصري، وشقيقين من مدينة "الخليل" جنوب الضفة الغربية المحتلة.