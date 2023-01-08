شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. فتح مداخل المنطقة الخضراء أمام حركة سير المركبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية المرور العامة بالعراق، فتح مداخل المنطقة الخضراء امام حركة سير المركبات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

وذكرت المديرية في بيان لها تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ، اليوم الاحد ، أنه"تم فتح مداخل المنطقة الخضراء امام حركة سير المركبات (مداخل وخارج نفق الزيتون بأتجاه المنطقة الخضراء، ساحة دمشق(العلاوى) بأتجاه الجسر المعلق، الحارثية).

وأوضحت انه "تم فتح كل مداخل ومخارج المنطقة الخضراء لجميع المواطنين من الساعة الخامسة صباحاً لغاية الساعة السابعة مساءاً.

من ناحية أخرى، أفاد مصدر أمنى عراقى، بعودة حركة الطيران فى مطار أربيل الدولى؛ بعد توقفها بسبب سوء الأحوال الجوية.