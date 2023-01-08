شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار تضرب مناطق متفرقة فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هطلت أمطار على مناطق متفرقة من الإمارات، تراوحت بين غزيرة ومتوسطة على الشارقة في خورفكان ومليحة، وجزيرة أبوالأبيض فى أبوظبى، وشارعى الإمارات والشيخ محمد بن زايد باتجاه أم القيوين ومسافي، بحسب صحيفة البيان الإماراتية.

وفي دبي، هطلت أمطار على مناطق متفرقة في الإمارة، تراوحت بين خفيفة الشدة إلى المتوسطة، والتي شملت جميع مناطق الإمارة تقريباً، لا سيما في مناطق الشويب ولهباب والليسيلي في دبي، في حين سقطت أمطار متوسطة على طريف وجسيورة بمنطقة الظفرة، وغزيرة إلى متوسطة على مناطق متفرقة في عجمان، كما سقطت أمطار خفيفة على الشوامخ ومدينة الشيخ شخبوط والمصفح في أبوظبي، وكانت متوسطة في دبا الحصن بالشارقة، وخور خوير برأس الخيمة. وطالبت الشرطة السائقين على الطرق بتوخي الحيطة والحذر حرصاً على سلامتهم، فيما كثفت فرق البلديات الجهود للتعامل مع تجمعات المياه في الطرق والشوارع حتى لا تعيق الحركة المرورية.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، يتخلله بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار نهاراً، خاصة على المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً، قد تصل سرعتها إلى 55 كم/‏‏‏‏‏‏‏س، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، ومتوسطاً إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

وهطلت أمطار متوسطة وخفيفة على مناطق متفرقة من الشارقة وعجمان لفترات متفاوتة، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. وأعلنت بلدية الشارقة إغلاق كافة الحدائق بالمدينة مؤقتاً، على أن يعاد فتحها للجمهور بعد استقرار الأحوال الجوية.