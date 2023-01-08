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العراق: عودة حركة الطيران فى مطار أربيل بعد توقف مؤقت لسوء الأحوال الجوية

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القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمنى عراقى اليوم الأحد، بعودة حركة الطيران فى مطار أربيل الدولى؛ بعد توقفها بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال المصدر الأمني - في تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن الحركة الجوية والملاحية في مطار أربيل الدولي عادت مرة أخرى بعد توقف مؤقت بسبب الضباب، وانخفاض مدى الرؤية".


وكان المصدر الأمني العراقي قد أفاد - في وقت سابق - بتوقف حركة الطيران في المطار بسبب سوء الأحوال الجوية.


وتشهد المحافظات العراقية موجة من الأمطار الرعدية وانخفاضا بدرجات الحرارة، مع وجود الضباب الذي يخيم على جميع مناطق العراق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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