شكرا لقرائتكم خبر عن العراق وفرنسا يبحثان ملف مخيم الهول السورى وسبل دعم جهود مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، مع السفير الفرنسي في بغداد ايريك شوفاليه، ملف مخيم الهول السوري وأهمية إنهاء هذا الملف الحساس؛ لدعم جهود مكافحة الإرهاب واستقرار المنطقة والعالم.

واستعرض الأعرجي مع السفير الفرنسي - حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية - الافتتاح الرائع لخليجي 25 في البصرة، معربا عن أن أمل العراقيين بأن يتوج هذا النجاح برفع الحظر عن الملاعب العراقية.

كما تناول اللقاء بحث الأوضاع السياسية والأمنية، على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتأكيد أهمية استمرار التعاون والشراكة بين بغداد وباريس، في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات.

إلى ذلك، أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بتحليل أحداث افتتاح كأس الخليج العربي "خليجي 25" في محافظة البصرة.

وقال الشمري: "إن ما حدث يوم أمس في الأمور التنظيمية لخليجي 25، لن تتكرر"، لافتا إلى أنه تمت إعادة تنظيم الخطة الأمنية بشكل كامل في المحافظة للوصول إلى تنظيم متكامل دون أي شائبة.

من جانبه، أوضح رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال، الحرص على تصحيح ما حدث في افتتاح "خليجي 25"، لافتا إلى أن "مثل تلك الأمور والأخطاء واردة".