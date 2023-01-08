شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تسجل حالتي وفاة جديدتين بكوفيد-19 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأحد، إن بر الصين الرئيسي سجل حالتي وفاة جديدتين بكوفيد-19، السبت.

الصين تسجل حالتي وفاة جديدتين بكوفيد-19

ويأتي ذلك مقارنة مع 3 وفيات في اليوم السابق، لترتفع حصيلة الوفيات الرسمية إلى 5269.

وكانت الصين قد رفعت فجأة، مطلع ديسمبر/كانون الأول 2022، معظم تدابيرها لمكافحة تفشي كوفيد-19، التي وفرت حماية واسعة لسكانها منذ اجتياح الفيروس عام 2020.

لكن منذ رفع التدابير، تواجه الصين أسوأ طفرة إصابات كوفيد-19 على أراضيها، ما أحدث ضغطا كبيرا على المستشفيات ومحارق الجثث.

إلا أن السلطات لا تعلن إلا عن عدد محدود جدا من الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 بعد تغيير في منهجية احتساب الضحايا، ما أثار جدلا.

فبات الأشخاص الذين يتوفون مباشرة من قصور في الجهاز التنفسي مرتبط بكوفيد-19، يحسبون على أنهم من ضحايا الفيروس.

ويعني هذا التغيير في المنهجية المتبعة أن الكثير من الوفيات لم تعد تحتسب على أنها ناجمة عن كوفيد.

ولا يعكس هذا التعديل الوضع الفعلي على ما يفيد عدد كبير من الخبراء ومنظمة الصحة العالمية.

وفسي سياق اخر قُتل 17 شخصا وأصيب 22 بجروح الأحد في حادث مروري في مقاطعة جيانغشي بشرق الصين.

ونقلت محطة "سي سي تي في" الحكومية عن السلطات المحلية قولها إن "الحادث تسبب بمقتل 17 شخصا وإصابة 22 آخرين"، مشيرة إلى أن الجرحى نُقِلوا إلى المستشفى، لافتة إلى أن التحقيق جار لكشف سبب الحادث.

وأصدرت شرطة المرور في مقاطعة نانتشانغ إرشادات سفر للسائقين، قائلة إن المنطقة تشهد "طقسًا ضبابيًا، مما قد يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية".

وتابعت: "يرجى الانتباه لمصابيح الضباب.. أبطئ سرعتك، وقم بالقيادة بحذر، واحتفظ بمسافة آمنة من السيارة التي أمامك، ولا تغير المسارات أو تتجاوزها".

قفزت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي، في ديسمبر/كانون الأول، مع تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مسجلة رقما قياسيا.

أظهرت بيانات رسمية اليوم السبت، ارتفاع احتياطيات الصين، وهي الأكبر في العالم، 11 مليار دولار إلى 3.128 تريليون دولار الشهر الماضي مقارنة مع 3.154 تريليون دولار التي توقعها استطلاع أجرته رويترز للمحللين و3.117 تريليون دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وارتفع اليوان 2.8 في المئة مقابل الدولار في ديسمبر كانون الأول بينما انخفض الدولار الشهر الماضي 2.3 في المئة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

وبلغت حيازة الصين من الذهب 64.64 مليون أوقية في نهاية ديسمبر كانون الأول مقابل 63.67 مليون في نهاية نوفمبر تشرين الثاني.

وارتفعت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 117.24 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول من 111.65 مليار دولار في نهاية نوفمبر تشرين الثاني.

وبعد انخفاضه 7.9 في المئة مقابل الدولار في عام 2022، وصل اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من أربعة أشهر مقابل الدولار في أول يوم تداول خلال العام الجديد في الثالث من يناير كانون الثاني مدعوما بتفاؤل المستثمرين ببدء التعافي الاقتصادي المحلي في وقت مبكر أكثر مما كان متوقعا.

وأرجعت الهيئة الوطنية، وهي المسؤولة عن تنظيم النقد الأجنبي في الصين، زيادة احتياطيات النقد الأجنبي بالبلاد إلى التأثير المجمع لتحويل العملات والتغيرات في أسعار الأصول، حسب ما أوردته اليوم وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأشارت إلى انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي، وأسعار الأصول المالية العالمية الشهر الماضي، بسبب السياسة النقدية وتوقعات الاقتصادات الكبرى وبيانات الاقتصاد الكلي العالمية.

وقالت إن من المتوقع أن أن تظل احتياطيات النقد الأجنبي بالصين مستقرة بشكل عام، حيث "يتمتع الاقتصاد الصيني بمرونة قوية وإمكانيات هائلة وحيوية كبيرة، وظلت الأسس التي تدعم نموه طويل الأجل قوية".

وتوقعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أن يكون الاقتصاد العالمي في حالة ركود عام 2023.

وقالت جورجيفا إن عام 2023 سيكون صعبا على معظم الاقتصاد العالمي في الوقت الذي تعاني فيه معظم المحركات الرئيسية للنمو العالمي، وهي الولايات المتحدة وأوروبا والصين، من ضعف نشاطها الاقتصادي.

وتحدثت وسائل الإعلام الرسمية في الصين عن "انتصار نهائي" على الجائحة مما عزز مراهنات السوق على أنه لا سبيل للرجوع عن تخفيف القواعد في الصين وإعادة فتح البلاد.

وتراجع النفط يوم الجمعة بعد ارتفاعه دولارا في التعاملات المبكرة إذ تأثرت الأسعار بقوة الدولار وضعف التوقعات الاقتصادية إلا أن الآمال في ارتفاع الطلب الصيني حدّت من الخسائر.