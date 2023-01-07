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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إذا كنت تحاول الالتزام بنظامك الغذائي للعام الجديد، فإن دراسة جديدة تنصحك بإيقاف تشغيل الموسيقى الخاصة بك.

ووجد باحثون من جامعة جنوب فلوريدا أن وجود موسيقى منخفضة الصوت، أو عدم تشغيل الموسيقى في سوبر ماركت أو مطعم، يزيد من مبيعات الطعام الصحي، لأنه يؤدي إلى حالة من الاسترخاء.

عوامل تساعدتك على التمسك بنظامك الغذائي للعام الجديد

وعندما يتم عزف الموسيقى بصوت أعلى، يزداد شراء الأطعمة الدهنية وغير الصحية بنسبة 20%.

وهذا لأنه عندما يتم تشغيل الموسيقى بمستوى صوت أعلى، فإنها تزيد من مستويات الإثارة والتوتر لدينا، وفقا للدراسة المنشورة في مجلة أكاديمية علوم التسويق.

وأجرت الدراسة بحثا في مقهى في ستوكهولم، وقسمت الوجبات الخفيفة إلى فئات صحية ومحايدة وغير صحية.

ثم قام الباحثون بتشغيل الموسيقى بمستوى صوت أعلى أو أقل.



ووجدت أنه في حال تشغيل الموسيقى عند 70 ديسيبل، كانت 52% من العناصر المشتراة غير صحية، مقارنة بـ 25% من العناصر الصحية المشتراة.

وعندما كانت الموسيقى تعزف عند 55 ديسيبل، زادت كمية العناصر الصحية المشتراة إلى 32%، في حين انخفضت مشتريات العناصر غير الصحية إلى 42%.

ومع بدء شهر يناير، نصح أستاذ علم النفس التجريبي في أكسفورد، تشارلز سبنس، الناس بخفض مستوى الصوت في مكبرات الصوت أو سماعات الرأس إذا كانوا يريدون تحقيق هدفهم في تناول الطعام الصحي.

وأوضح: "تظهر النتائج أن الموسيقى قد تكون السبب في أنك تجد صعوبة في اتخاذ خيارات وجبات خفيفة صحية".

وفي عام 2017، وضع أحد المقاهي في بكين النظرية على المحك، حيث عزف موسيقى حلوة وناعمة في محاولة لتقليل محتويات السكر في مشروباتهم مع الحفاظ على الحلاوة كما هي.

وفي عام 2013، وجدت دراسة أجرتها جامعة برمنغهام، أن تناول الطعام أمام التلفزيون سيؤدي إلى تناول المزيد من الطعام في تلك الوجبة وأثناء الوجبة التالية.

ولائم الأعياد، وخاصة تلك التي تستمر عدة أيام، تمثل عبئا كبيرا على الكبد، لأنها عادة تكون دهنية ومقلية يرافقها تناول المشروبات الكحولية، ما يجبر الكبد على العمل بصورة مكثفة.



وتعتبر 40 مليلترًا من كحول الإيثانول جرعة الكحول المسموح بها للرجال في اليوم، و25 مليلترا - للنساء. فتناول كمية أكبر من هذه تؤدي بالتأكيد إلى تلف الكبد.

ومن أجل أن يستعيد الكبد حالته الطبيعية بعد تناول الكحول، يجب إعطاؤه البروتين، الذي يمكن الحصول عليه من تناول اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان. كما تفيد الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون A وD وE وK.

ووفقا للدكتور سيرغي فيالوف، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد، أفضل طريقة لاستعادة وظيفة وصحة الكبد، أكل كبد كائن آخر- البقر، الدجاج، الضأن وكبد سمك القد.

تشير نتائج عدد من الدراسات العلمية إلى أن بعض المواد الغذائية تشكل خطرا مباشرا على الكبد، الذي يعتبر أحد أهم أعضاء جسم الإنسان.

ويشير موقع "doctorpiter.ru" استنادا إلى نتائج هذه الدراسات، إلى أن الخبراء ينصحون أولا بالانتباه إلى المواد الغذائية المحتوية على السكر، مثل المشروبات الغازية، التي تحتوي على مواد كيميائية خطرة ومواد عطرية لتحسين النكهة وإضافات خطرة تجعل من الصعب على الكبد أن يعمل بكفاءة.

وينصح الخبراء أيضا بعدم الإفراط في تناول الفواكه، لأنها تحتوي على نسبة عالية من سكر الفركتوز الذي يؤثر سلبا في عمل الكبد أيضا.

ويعاني الكبد أيضا من الملح الزائد، فمثلا تحتوي علبة رقائق البطاطا(تشيبسي) على نصف كمية الملح اليومية المسموح بها. كما يحذر الخبراء من الإفراط في تناول المشروبات الكحولية وخاصة المحتوية على نسبة عالية من الكحول. لأن الكحول يجبر الكبد على العمل بصورة إضافية مكثفة.

ويضيف الموقع، تلحق الرقائق (نوع من البسكويت) ضررا كبيرا بالكبد، لأنها مصدر للكربوهيدرات المكررة والسكر وشراب الذرة والدقيق الأبيض. كما يوصي الخبراء باستبدال السجق والنقاتق بلحوم قليلة الدسم (لحم الدجاج والديك الرومي)، وتجنب الأطعمة المقلية.