شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يهنئ المسيحيين من أتباع الكنيسة الشرقية بأعياد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، المسيحيين من أتباع الكنيسة الشرقية بأعياد الميلاد.

وقال السوداني - على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وفقا لما أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "نهنئ أبناء العراق المسيحيين من أتباع الكنيسة الشرقية بأعياد الميلاد، يحتفل أبناء وطنهم معهم بهذه المناسبة".

وأعرب السوداني عن فخره بالتعدد، مؤكدا مواصلة العمل للحفاظ عليه ورعايته، بوصفه أحد أهم مصادر قوة العراق"ذ