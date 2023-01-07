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بيان سعودي بشأن السماح ببيع الكحول في الأسواق الحرة بمطارات المملكة

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القاهرة - سامية سيد - ردت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في الجمعة، على سؤال بشأن السماح ببيع الكحول في الأسواق الحرة في مطارات المملكة.

وأشارت الهيئة إلى أنه لن يتم السماح ببيع الكحول في الأسواق الحرة، وذلك وفقا لقواعد واشتراطات إنشاء الأسواق الحرة التي أعلنت اليوم، حيث قالت ردا على استفسار بهذا الخصوص: "يعد الكحول من المواد التي لا يسمح ببيعها في الأسواق الحرة، وذلك وفقًا لقواعد واشتراطات إنشاء الأسواق الحرة".

واليوم الجمعة، نشرت الجريدة الرسمية في السعودية تفاصيل هذه القواعد التي يبدأ العمل بها بعد 30 يوما.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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