شكرا لقرائتكم خبر عن "فتح": عقوبات الاحتلال لن تزيد القيادة الفلسطينية الا إصرارًا على ملاحقته دوليًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح)، الجمعة، إنّ سلسلة العقوبات الّتي فرضها الاحتلال الإسرائيليّ على الشعب الفلسطينيّ، لن تزيد قيادته الوطنيّة إلا تشبّثًا بالحقوق التاريخيّة، ومواصلة النضال ضدّ الاحتلال ومشروعه الاستعماريّ.