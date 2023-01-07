شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طفل بعمر 6 سنوات يطلق النار على مدرس بولاية فرجينيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت الشرطة إن طفلا عمره ست سنوات أطلق النار على مدرس وألحق به إصابات يوم الجمعة في مدرسة ابتدائية في نيوبورت نيوز بولاية فرجينيا الأمريكية.

وقالت إدارة شرطة نيوبورت نيوز في بيان إن الإصابة التي لحقت بالمعلم لا تشكل خطرا على حياته.

ولم يصدر تفسير إضافي لكيفية حصول طفل عمره ست سنوات على سلاح ناري ولا الدرجة التي يعرف بها الطفل كيفية التحكم في السلاح. وقالت الشرطة إنه تم احتجاز الطفل.

ولم يصب أي طلاب في الحادث.