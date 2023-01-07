شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد 35 عامًا من ارتكابها.. كشف تفاصيل جريمة قتل وافد في الأردن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت السلطات الأردنية الجمعة، ملابسات جريمة قتل وافد من جنسية عربية ظلت مجهولة لـ 35 عامًا، معلنة القبض على مرتكبها.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية في بيان إنّ أحد فرق التحقيق في إدارة البحث الجنائي والمُكلف بإعادة فتح ملفات القضايا المجهولة تمكن من إنهاء التحقيق في إحدى تلك القضايا والتي ارتُكبت في عام 1987 م وبقيت مجهولة لغاية اليوم.

وأضاف البيان، أنه في العام 1987 تم العثور على جثة شخص وافد من جنسية عربية مقتولا إثر إصابته بعيارين ناريين في مكان عمله كحارس لعمارة قيد الإنشاء شمال العاصمة عمان، ولم يتم تحديد هوية القاتل في حينها وبقيت القضية قيد التحقيق بالقضايا المجهولة.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فرق التحقيق في إدارة البحث الجنائي والمُشكلة لمتابعة ملفات القضايا المجهولة كافة، لا سيّما فيما يتعلق بقضايا القتل، أعادت فتح ملف هذه القضية وقامت بجهود متواصلة وجمع معلومات ودراسة ظروف القضية في حينه ليقودهم كل ذلك لمعلومات جديدة حصرت الاشتباه بشخص كان يعمل في ذات العمارة.

وأشار إلى أنه جرى البحث عن الجاني وأُلقي القبض عليه، وبالتوسع بالتحقيق معه اعترف بقيامه بارتكاب الجريمة وأنه قبل 35 عامًا كان يعمل في عمارة قيد الإنشاء وأنّه ذهب ليلا من أجل سرقة معدات ومواد البناء وأثناء قيامه بالسرقة استيقظ الحارس الوافد وحاول إيقافه إلا أنه قام عندها بإطلاق عيارات نارية باتجاهه وأصابه وغادر المكان.

وأُحيلت القضية لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى والذي قرر توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة القتل العمد.