شكرا لقرائتكم خبر عن قيس سعيد: بعض الممارسات تعد تآمرا على أمن الدولة الداخلي والخارجي وليست حرية فكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد الرئيس التونسي قيس سعيد تأكيد أن الأفعال التي ينفذها البعض ترتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وهي جريمة لا علاقة لها لا بحرية الفكر ولا بحرية التعبير.