شكرا لقرائتكم خبر عن قيس سعيد: بعض الممارسات تعد تآمرا على أمن الدولة الداخلي والخارجي وليست حرية فكر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - جدد الرئيس التونسي قيس سعيد تأكيد أن الأفعال التي ينفذها البعض ترتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وهي جريمة لا علاقة لها لا بحرية الفكر ولا بحرية التعبير.
جاء ذلك خلال استقباله الجمعة وزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.
وأوضح بيان صدر عن رئاسة الجمهورية التونسية، أن الاجتماع تضمن مناقشة عدد من القضايا المتصلة بالوضع العام في البلاد وتطبيق القانون على كل من يتجاوزه.