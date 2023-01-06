بغداد: خليجي 25 تتويج لجهود العراقيين في التعاون والمحبة والتآخي

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القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن بطولة "خليجي 25" تتويج لجهود العراقيين في التعاون والمحبة والتآخي.

وقال السوداني - في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أوردتها وكالة الأنباء العراقية (واع) - : "نفتتح اليوم بطولة خليجي 25، على ملاعب البصرة الحبيبة، أهلاً وسهلاً بشباب الخليج، منتخباتٍ وجماهيرَ ومشجعين، على أرض العراق"، مضيفًا أن هذه البطولة تتويج لجهود العراقيين في التعاون والمحبة والتآخي، وكلّ ما بُذل من أجل النجاح.

وتنطلق عصر اليوم بتوقيت العراق بطولة "خليجي 25" في محافظة البصرة، فيما أكدت المحافظة أمس جاهزيتها فنياً ولوجستيًا لانطلاقة البطولة.