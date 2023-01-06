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الأمن العراقى يعلن تطهير نينوى من مخلفات تنظيم داعش الإرهابى

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القاهرة - سامية سيد - وقال قائد شرطة نينوى اللواء ليث الحمداني في تصريح صحفي ": إن القوات الهندسية التابعة لقيادة شرطة نينوى كانت أول المساهمين برفع هذه المخلفات الحربية، حيث تمكنت بالتعاون مع القوات المساندة من إزالة ورفع نحو 7 آلاف صاروخ وعبوة في مناطق بسهل نينوى، كانت موزعة بين قضاء الحمدانية، وقضاء تلكيف ونواحي بعشيقة وبرطلة والقوش وقرقوش وبعض القرى شمالي العراق".


يذكر أنه تم الإعلان عن تحرير نينوى من سيطرة تنظيم داعش عام 2017 م.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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