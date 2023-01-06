شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي: سنواصل العمل على تعزيز دور قواتنا المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، مواصلة حكومته العمل على تعزيز دور القوات المسلحة بكل صنوفها.

وقال السوداني - في كلمته بمناسبة الذكرى السنوية (102) لتأسيس الجيش العراقي أوردتها قناة السومرية نيوز الإخبارية - "تحل ذكرى تأسيس جيشنا العراقي البطل، ذراع الدولة ورمز استقلالها اليوم ونحن نعيش أجواء الاستقرار، الذي لم يتحقق إلا بتضحيات جسام ودماء غالية قدمها جيشنا الباسل إلى جانب كل القوات المسلحة الوطنية".

وأضاف أن حكومته ستواصل ضمن برنامجها، العمل على تعزيز دور قواتنا المسلحة بكل صنوفها، وتقدم جيشنا العراقي البطل، وأن تعمل على التطوير التكنولوجي والميداني لأسلحتها القتالية، ورفع إمكانات التحرك والانتشار ومسك الأرض وصد العدوان، موجها تحية احترام وتقدير للرجال الذين وقفوا دائما للدفاع عن شعبهم في قواتنا المسلحة.

وكان رئيس الجمهورية العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، قد وضع اليوم إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول بمناسبة الذكرى السنوية (102) لتأسيس الجيش العراقي.