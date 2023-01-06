شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الأردن للعاهل البحرينى: حريصون على تعزيز العلاقات المتميزة بين عمان والمنامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة المكانة الخاصة لمملكة البحرين وقيادتها وشعبها لدى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني، وأبناء الشعب الأردني والحرص على تعزيز العلاقات الأخوية التي تعد أنموذجا في الأخوة والتعاون المثمر لما فيه مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصافرية بالمنامة، الخميس، رئيس الوزراء الأردني الذي نقل له رسالة شفوية من الملك عبدالله الثاني حملت تحياته وولي العهد إلى العاهل البحريني والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني وتمنياتهما لهما بموفور الصحة والعافية ولمملكة البحرين الشقيقة مزيدا من المنعة والتقدم والازدهار.

وأكدت الرسالة على العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين والحرص الدائم على وضعها في أفضل المستويات في كافة المجالات خدمة للمصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أكدت الرسالة على المواقف المشتركة وإدامة التنسيق والتشاور في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء من الجانب الأردني وزير الدولة لشئون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي والسفير الأردني في البحرين رامي وريكات ومدير عام مكتب رئيس الوزراء محمد الزيناتي.

وحضر اللقاء من الجانب البحريني الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي للملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي في مملكة البحرين والدكتور عبداللطيف الزياني وزير خارجية البحرين.