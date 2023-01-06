شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات جزائرية- قطرية حول تطوير الشراكة الثنائية وتصدير المواد الدوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت الجزائر وقطر تطوير الشراكة الثنائية وتصدير المواد الدوائية نحو الدوحة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري علي عون، الخميس بمقر الوزارة، سفير قطر لدى الجزائر عبد العزيز علي نعمة.

وبحسب بيان وزارة الصناعة الصيدلانية، اتفق الطرفان على إفادة وزارة الصحة العامة لدولة قطر بقائمة الأدوية المصنعة في الجزائر لدعم تصديرها إليها.

كما ناقش الطرفان فرص الاستثمار في المجال الدوائي من خلال شراكة قطرية-جزائرية لإنجاز مصنع في الجزائر.