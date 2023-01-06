شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى: عازمون على تطوير المنظومة القضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، عزمه على أخذ مخرجات المنتديات العامة حول العدالة بعين الاعتبار وتطوير المنظومة القضائية باستمرار لترسيخ قضاء مهني عادل ونزيه، يكرس دولة القانون، ويضمن الحقوق والحريات، ويكون مصدر طمأنينة للجميع، في الداخل والخارج.

وأشار الغزواني، خلال كلمة افتتح بها، الخميس في نواكشوط منتديات للعدالة، إلى أن العمل البشري، بطبيعته، لا يخلو من النقص والقصور، وهو يحتاج دائما للمراجعة النقدية المنتظمة، التي هي بوابة تقدم وتطور المجتمعات، وأساس السعي المستمر إلى ما هو أتم وأكمل مما عليه الواقع.

وبدأت، اليوم في قصر المؤتمرات في نواكشوط أعمال المنتديات العامة حول العدالة التي تنظمها وزارة العدل الموريتانية تحت شعار: “أي عدالة نريد؟”.

وأوضحت الوزارة أن هذه المنتديات تهدف إلى تقييم الخطط والجهود المبذولة من أجل دعم العدالة، وتحديد مدى جدوائية الإصلاحات المتبعة في هذا المجال، من خلال تعبئة الرأي العام الوطني حول أهمية العدالة، وتعزيز الثقة في النظام القضائي وإعداد وثيقة وطنية لإصلاح وتطوير العدالة ووضع خارطة زمنية لتنفيذ التوصيات التي ستصدرها هذه المنتديات.

وتبحث المنتديات على مدى ستة أيام تشخيص واقع العدالة، وحماية حقوق المتقاضين، ونظام السجون، والإصلاح الجنائي، والولوج للعدالة ورقمنتها، ومهنيو العدل.

ويشارك في هذه المنتديات القضاة، والمحامون وكتاب الضبط والموثقون والعدول المنفذون والخبراء القضائيون والضبطية القضائية والحرس الوطني والمجتمع المدني ومفتشو الشغل والإدارة والمنتخبون المحليون والأحزاب السياسية وقطاع الانتاج وشركاء التنمية والصحافة.

وسيتابع المشاركون عروضا حول تجارب دول الإمارات العربية المتحدة والسنغال والمملكة المغربية في إطار سعيها لتطوير وترقية أداء المرافق القضائية لديها.