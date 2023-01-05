شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن والأمم المتحدة يبحثان جهود إحياء مسار السلام وإنهاء الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى الدكتور رشاد محمد العليمى، على أهمية دور الأمم المتحدة فى ضمان حل عادل وشامل للقضية اليمنية وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وبما يضمن تحقيق تطلعات اليمنيين في بناء الدولة، والعيش الكريم والمواطنة المتساوية، وحماية الحقوق والحريات العامة بموجب القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.