شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: توجيه الاتهام لـ 7 أشخاص بإطلاق النار على دورية لليونيفيل وقتل وإصابة 4 جنود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه القضاء العسكرى اللبنانى اتهاما لـ 7 أشخاص بإطلاق النار على دورية تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (يونيفيل) أثناء سيرها فى منطقة العاقبية الواقعة فى نطاق مدينة صيدا جنوب لبنان، فى وقت متأخر من ليل الأربعاء الموافق 14 ديسمبر الماضى، مما أدى لمقتل جندى وإصابة 3 آخرين.

وأكدت صحيفة "النهار" اللبنانية أن من بين المتهمين شخص تم إلقاء القبض عليه فيما صدر أمر بضبط وإحضار 6 متهمين آخرين.



وكانت (اليونيفيل) قد أعلنت يوم الخميس 15 ديسمبر مقتل جندي من جنود حفظ السلام وإصابة 3 آخرين جميعهم من الكتيبة الإيرلندية في حادث وقع في منطقة العاقبية التابعة لمدينة صيدا، وذلك خارج منطقة عمليات "اليونيفيل" في جنوب لبنان.



وأضافت أن التفاصيل حول الحادث متفرقة ومتضاربة، مشيرة إلى التنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، حيث تم فتح تحقيق لتحديد تفاصيل الواقعة.