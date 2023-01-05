شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزارء العراقى: سنواصل العمل لمحاربة الإرهاب ومواصلة الإصلاح الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، أن بلاده ستواصلُ العملَ لقطعِ دابرِ الإرهابِ أينما وجد، ومواصلة الطريقَ في الإصلاحِ الإقتصادي ومحاربةِ الفسادِ الذي يمثلُ التحديَ الراهنَ الأكثرَ خطورة.

وقال السوداني - في كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر، وفقا لوكالة وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم /الخميس/- "إن العراق سيعمل ومن دونِ ترددٍ على ضبطِ المنافذِ الحدوديةِ واقتلاعِ ظاهرةِ تهريبِ العملة، والتحرك وبكل جد من أجلِ تحقيقِ أهداف الحكومة بتنمية الصناعة والزراعةِ ورفعِ المستوى المعيشي للفردِ العراقي، وتوفيرِ فرصِ العملِ للشبابِ وتقديمِ الخدماتِ لكلِ المجتمعِ من شمالهِ الى جنوبِه، وترسيخِ قوةِ الدولةِ وشعورِ المواطنِ العراقي بانتمائهِ لبلدٍ قوي مقتدر يحافظ على سيادتهِ وكرامتهِ ويوفر العيشَ الرغيدَ له".



وأضاف "أن العراق القوي هو رسالتنا.. عراق قادر على مواجهةِ التحدياتِ والأزمات ،ومستقل ينأى بنفسهِ عن الصراعات الإقليمية والدوليةِ ويؤدي دوره المهم في السعي لحلِها، ويقف على مسافة واحدة بين أشقائه وجيرانه وأصدقائه، ويلعب الدورَ الفعالَ والحيوي لتقريبِ وجهاتِ النظرِ بين الفرقاءِ ويصبح راعيا للتلاقي والحوارِ بدلا من أن يكون ساحةً للصراعِ أو لتصفيةِ الحسابات".



وأشار إلى أن العراق بفضلِ موقعهِ الجغرافي الاستراتيجي وعمقهِ التاريخي والحضاري يمكنه أن يكونَ فاعلا في نزعِ فتيلِ الأزماتِ القائمةِ ومنعِ التصعيدِ وتخفيفِ التوتراتِ والانطلاقِ نحوَ منطقة آمنة مستقرة مبنية على أساسِ المصالحِ المشتركةِ لشعوبِ المنطقة.