شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان تستنكر الهجومين المتزامنين وسط الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكرت سلطنة عُمان الهجومين المتزامنين بسيارتين مفخختين في مدينة محاس بإقليم هيران وسط الصومال، مؤكدة تضامنها مع الصومال وموقفها الثابت في رفض وإدانة جميع أشكال العنف والإرهاب التي تتنافى مع المبادئ والقيم الإنسانية.

وأعربت وزارة الخارجية العمانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية- اليوم الخميس، عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب الصومال ولذوي الضحايا، متمنية بالشفاء العاجل للمصابين