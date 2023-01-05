شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 13 فلسطينيًا بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 13 فلسطينيًا، بينهم عضو في حركة التحرير الوطني "فتح"، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المُحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه جرى اعتقال أربعة فلسطينيين من قريتي (بيت ريما) و(عين يبرود) بمُحافظة رام الله والبيرة، في وسط الضفة الغربية، فيما جرى اعتقال اثنين من بلدة (يطا) وقرية (كرمة) في محافظة الخليل الجنوبية.

واعتقلت قوات الاحتلال، خمسة شبان من مُحافظة (القدس) من ضمنهم رئيس اللجنة الشعبية في مخيم "قلنديا" وهو الأسير المحرر يوسف الخطيب، والمحرر رائد مطير، ونجله صامد، بعد اقتحام المخيم ومداهمة منزله والعبث في محتوياته.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عيسى علي عطون شقيق الأسير محمد عطون المعتقل منذ أسبوعين، بعد مداهمة منزله في بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة.. كما اعتقلت شابا آخر لم تعرفه هويته بعد من باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، عقب الاعتداء عليه بالضرب المبرح، عقب مواجهات اندلعت في المكان.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من محافظة (جنين) الشمالية، إضافة إلى اعتقال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" أحمد صالح الياصيدي من وادي الفارعة جنوب محافظة "طوباس" القريبة من "جنين".