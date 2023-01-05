شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد صبى فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز صوب المواطنين؛ ما أدى إلى استشهاد الصبي أبو زيتون، متأثرا بإصابته الحرجة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها نابلس الأسير المحرر حسن عرايشي.

وباستشهاد الصبي أبو زيتون، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى أربعة، بعد أن استشهد الطفل آدم عياد في مخيم الدهيشة ببيت لحم، ومحمد سامر حسن حوشية (21 عاما)، وفؤاد محمود أحمد عابد (18 عاما)، في قرية كفر دان في جنين.

وكان 224 فلسطينيًا استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، العام الماضي 2022.