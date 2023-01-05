شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين الهجوم الإرهابى فى الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان اليوم الخميس، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية- أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.