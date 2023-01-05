شكرا لقرائتكم خبر عن الكابينت الإسرائيلي يجتمع لمناقشة تداعيات اقتحام بن جغفير للأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" بتركيبته الجديدة الأربعاء، وفقا لموقع عبرى.

وأوضح الموقع أن المجلس ناقش ردود فعل العالم على اقتحام وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى والمناقشة التي ستعقد في مجلس الأمن بهذا الخصوص.

وكان مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، قال في وقت سابق اليوم، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد الخميس، جلسة طارئة لمناقشة انتهاك إسرائيل للوضع الراهن في القدس، بطلب فلسطيني أردني مشترك.

وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قد كلف الثلاثاء، بعثة فلسطين في نيويورك بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى من قبل أعضاء في الحكومة الإسرائيلية ومجموعات متطرفة، في انتهاك خطير للوضع التاريخي والقانوني في القدس المحتلة.

وأكد عباس أهمية هذا التحرك الدولي لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، مشيرا إلى أن هذا التحرك يتم بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية والعمل مع المجموعات الشقيقة والصديقة في الأمم المتحدة.