شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الخارجية التونسى يبحث مع سفير فرنسا تعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، الأربعاء مع سفير فرنسا بتونس أندريه باران، تعزيز مُختلف أوجه التعاون بين البلدين.

​وبحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وسفير فرنسا لدي تونس الاستعدادات للدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتعاون بين تونس وفرنسا.

​وأكّد الوزير التونسي -وفق بيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج- ضرورة الإعداد الجيّد لهذا الحدث المهم الذي يُعتبرُ آلية أساسية لمتابعة العلاقات المتينة والمتميّزة بين تونس وفرنسا وبحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون والشراكة الثنائية.

​بدوره، أبرز السفير الفرنسي حرص بلاده على مواصلة دعم الاقتصاد التونسي وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين في جميع المجالات وخاصة منها الاقتصادية والتنموية، مؤكّدا أهمية التنسيق الجاري بين الجانبيْن خلال الدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي- الفرنسي الذي يمثل فرصة مهمّة لدفع الشراكة بين البلديْن من خلال منتدى الأعمال التونسي-الفرنسي.