شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامى تُدين الهجوم الإرهابى وسط الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي بسيارتين مفخختين في مدينة محاس بإقليم هيران وسط الصومال,الذي أدَّى إلى سقوط عدة ضحايا.