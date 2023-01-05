شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامى تُدين الهجوم الإرهابى وسط الصومال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي بسيارتين مفخختين في مدينة محاس بإقليم هيران وسط الصومال,الذي أدَّى إلى سقوط عدة ضحايا.
وأعرب الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية الأربعاء عن تنديده الشديد بهذه العملية النكراء, مقدماً تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة الصومال وشعبه، راجياِ الشفاء العاجل للمصابين، مجدداً موقف المنظمة المبدئي ضد الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته.