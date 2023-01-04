شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي: الاستقرار الأمني يساهم بشكل فعال في تشجيع الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أن الاستقرار الأمني يساهم بشكل فعال في تشجيع الاستثمارات الضرورية لتطوير الاقتصاد وتهيئة فرص العمل وتحقيق المكتسبات المشروعة للمواطنين في الرفاه والعيش الكريم.

وشدد الرئيس العراقي ، خلال استقباله مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي اليوم الاربعاء، حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الاخبارية، على أهمية دعم عجلة التقدم الاقتصادي وضرورة العمل من أجل إبعاد المظاهر العسكرية من المدن ورفع الكتل الخرسانية التي تؤثر على انسيابية حركة المواطنين وتسيء إلى المنظر العام.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار الأمني لضمان سلامة المواطنين ولدعم عجلة التقدم الاقتصادي في البلاد.