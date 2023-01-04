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الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأمير سلطان بن تركى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الديوان الملكى السعودى، اليوم الأربعاء، وفاة الأمير سلطان بن تركى بن عبدالله بن عبد العزيز بن مساعد بن جلوى آل سعود.

 

وأفاد الديوان الملكى فى بيان له، نشرته وكالة الأنباء "واس"، بأنه "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير سلطان بن تركى بن عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد بن جلوى آل سعود، وسيصلى عليه فى المسجد الحرام بمكة المكرمة".

 

وكان الديوان الملكي السعودي، أعلن، أمس الثلاثاء، وفاة الأميرة هيا بنت سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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