شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأمير سلطان بن تركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الديوان الملكى السعودى، اليوم الأربعاء، وفاة الأمير سلطان بن تركى بن عبدالله بن عبد العزيز بن مساعد بن جلوى آل سعود.

وأفاد الديوان الملكى فى بيان له، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأنه "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير سلطان بن تركى بن عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد بن جلوى آل سعود، وسيصلى عليه فى المسجد الحرام بمكة المكرمة".

وكان الديوان الملكي السعودي، أعلن، أمس الثلاثاء، وفاة الأميرة هيا بنت سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود.