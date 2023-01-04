شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: لايمكن قبول أى إجراء يعرض الوضع الراهن فى القدس للخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت السكرتيرة الصحفية بالبيت الأبيض كارين جان بيير عن رفض الولايات المتحدة لأي إجراء يتسبب في تعريض الوضع الراهن في القدس للخطر.

جاء ذلك في معرض تعليق السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض على اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى في وقت سابق.

وقالت بيير، فى تصريحات صحفية نشرت اليوم، إنه "لايمكن قبول أي إجراء يؤدي إلى تغيير الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس".

وأضافت أن "الولايات المتحدة تقف بحزم فيما يتعلق بهذا الشأن، وموقفنا واضح جدا فيما يتعلق بضرورة الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس، ونؤكد أن أي إجراء أحادي يتسبب في تعريض الوضع الراهن للخطر هو إجراء لايمكن قبوله، وسيظل موقفنا ثابتاُ فيما يتعلق بهذا الشأن، وهو موقف واضح جداً".

تجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية " نيد برايس " كان قد أعرب، في وقت سابق، عن قلق الولايات المتحدة البالغ إزاء أي إجراءات أحادية يمكن أن تؤدى إلى تفاقم التوترات في القدس، قائلا إننا "نريد أن تقل التوترات ، و نريد أن تتضاءل هذه التوترات ، وإن الولايات المتحدة تتخذ موقفا حازماً فيما يتعلق بضرورة الحفاظ على الوضع الراهن التاريخى للأماكن المقدسة فى القدس " .