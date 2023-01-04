شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تطرح مشاريع لإنتاج 1700 ميجاوات من الطاقة المتجددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة الطاقة التونسية نائلة نويرة الثلاثاء، إن تونس طرحت مشاريع لإنتاج 1700 ميجاوات من الطاقة المتجددة باستثمارات قيمتها 5 مليارات دينار (1.6 مليار دولار) خلال الفترة بين 2023 و2025. وأضافت الوزيرة أن تونس تسعى لرفع إنتاج الفوسفات من 3.7 مليون طن في 2022 إلى 12 مليوناً في 2025.

وفى نوفمبر الماضى قالت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية نائلة نويرة القنجي، إن بلادها تمتلك رؤية لإنشاء منطقة اقتصادية فرنكفونية حرة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة،، في ندوة حول "الفرص الإقتصادية في الفضاء الفرنكفوني" ضمن المنتدي الاقتصادي للدول الفرنكفونية الذي انطلقت أعماله مساء أمس بجزيرة جربة، على هامش القمة الـ18 للفرنكفوينة التي اختتمت فعالياتها أمس.



وأضافت الوزيرة أن تونس يمكنها من خلال علاقاتها المتنوعة مع مقاطعة "كيبيك" بكندا وما يتواجد من مؤسسات تونسية هناك، الدخول للأسواق الأوروبية والأمريكية عبر كندا التي تجمعها بالقارتين اتفاقيات تبادل حر هامة.

واستعرضت الوزيرة رؤية تونس وقدراتها فيما يعرف بـ''سلاسل القيمة''، مشيرة إلى أهمية موقع بلادها الجيوستراتيجي على الخريطة الدولية، وما تزخر به من أيدى عاملة رفيعة المستوى.