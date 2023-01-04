شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف الأردنية تدين اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردني محمد الخلايلة، أن اقتحام الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك يثير النزاعات والتوتر في المنطقة.

وقال الخلايلة في تصريحات إعلامية إن هناك دلالات خطيرة لاقتحام بن غفير للأقصى باعتباره مؤشرا على مخطط قادم بحق المسجد.

وتابع الخلايلة قائلا: "ما جرى له دلالات خطيرة، ليس فقط في المسجد الأقصى المبارك وما يتعلق به إنما في المنطقة بشكل عام ومن شأنه أن يعمل على إثارة النزاعات وتوتر المنطقة بشكل عام."

وأضاف أن اقتحام الوزير الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بجولة ثم خرج من باب السلسلة، يدل على أن هناك مخططا قادما وعلى استفزاز كامل لمشاعر المسلمين في جميع بقاع الأرض.

وجدد الخلايلة التأكيد على أن المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين كما هي السياسة الأردنية دائما، وكما أكد الملك عبدالله الثاني صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وشدد الخلايلة على أن جولة الوزير الإسرائيلي عدوان صارخ على المسجد الأقصى المبارك وعلى المقدسات الإسلامية وانتهاك لحرمات المسجد الأقصى المبارك.