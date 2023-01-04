شكرا لقرائتكم خبر عن ضحايا حوادث المرور بالجزائر وصلت إلى 2512 شخصا خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤول جزائري، أن ضحايا حوادث المرور في البلاد خلال 11 شهرا، من عام 2022 وصلت إلى نحو 2512 شخصا.

قال الرائد سمير بوشحيط من مركز الإعلام والتنسيق المروري في قيادة الدرك الوطني، إنه تمّ تسجيل 5822 حادث مرور في الفترة المذكورة عبر مختلف الولايات.

وأضاف في تصريحات للقناة الإذاعية الأولى، "أسفرت تلك الحوادث عن وفاة 2512 شخصًا وإصابة 9662 شخصًا بجروح مختلفة".

ولفت بوشحيط إلى أن "تورط المارة خلال الفترة ذاتها، نال حصة الأسد بـ 458 حادث مرور".