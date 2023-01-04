شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعرب عن قلقها جراء اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت المملكة المتحدة عن قلقها حيال اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، الثلاثاء، ودعت جميع الأطراف إلى تجنب الأنشطة التي تؤجج التوترات.

وقالت القنصلية البريطانية في القدس، بتغريدة عبر "تويتر"، "نعرب عن قلقنا إزاء زيارة الوزير بن غفير للمسجد الأقصى صباح الثلاثاء".

وأضافت: "تبقى المملكة المتحدة ملتزمة بالوضع الراهن، ومن المهم على الجميع تجنب كافة الأنشطة التي تؤجج التوترات وتقوض فرص السلام".

وكان قد اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، صباح الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، برفقة عدد من المستوطنين وسط حراسة أمنية مشددة للشرطة الإسرائيلية .

وحسب وكالة أنباء فلسطين، بن غفير اقتحم الأقصى لأول مرة منذ توليه منصب وزارة الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، حيث وصل في ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق، وذلك بعد أن سمح له جهاز الأمن العام "الشاباك" باقتحام الأقصى.