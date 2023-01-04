شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمة الكويتي يؤكد أهمية التعاون بين السلطتين في المرحلة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، أن تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية مطلب للمرحلة المقبلة، مضيفًا أن "اللقاءات التنسيقية بين المجلس والحكومة كفيلة بحل كافة الموضوعات".

وقال العجمي - في تصريح له عقب اجتماع السلطتين الثلاثاء أن التعاون هو المطلوب في المرحلة المقبلة لإخراج الوطن مما هو فيه ومن أجل البر بالقسم الذي أقسمه الجميع أمام الله عز وجل ثم التاريخ والشعب.

زوافق مجلس الأمة الكويتى في جلسته العادية الثلاثاء،على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية عن السنة المالية (2022-2023 ) وقرر إحالته إلى الحكومة.

وحسب وكالة أنباء الكويت، جاءت نتيجة التصويت على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2022-2023 )بموافقة 53 عضوا وعدم موافقة أربعة أعضاء وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 58 عضوا.

واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تقدر الإيرادات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2022-2023) بمبلغ 000ر125ر399ر23 مليار دينار) نحو 75 مليار و410 مليون دوالر( في حين تقدر المصروفات بمبلغ (000ر963ر522ر23 مليار دينار )نحو 75 مليار و916 مليون دولار.