شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق القمر الاصطناعي الكويتي الأول تحت شعار (الكويت إلى الفضاء) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق القمر الاصطناعي الكويتي الأول (كويت سات 1)، إلى الفضاء، اليوم الثلاثاء، من قاعدة (كيب كانافيرال) للقوات الجوية بولاية فلوريدا الأمريكية، وذلك عبر صاروخ (فالكون 9) التابع لشركة (سبيس إكس).



وتم التأكد من جاهزية محطة استقبال المعلومات والصور الأرضية من كلية العلوم جامعة الكويت لالتقاط إشارات (كويت سات 1) بعد وصوله إلى مداره حول الأرض.



ويأتي المشروع التابع لجامعة الكويت، والممول من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، تحت شعار (الكويت إلى الفضاء) بعد عمل دؤوب استمر ثلاث سنوات وبفريق كويتي شاب إذ هدف المشروع إلى بناء قدراتهم في مجال بناء وتصميم إدارة الأقمار الاصطناعية، واكسابهم الخبرات التدريبية والميدانية اللازمة.



وبذلك يكون (كويت سات 1) هو أول قمر تطلقه (SpaceX) لسنة 2023 لتصل أول إشارة للمحطة الأرضية إلى كلية العلوم في جامعة الكويت بمدينة صباح السالم الجامعية بزمن قدره أربع ساعات، وهي إشارة تشمل نسبة البطارية، وبيانات متعلقة بصحة جاهزية أنظمته، وأجهزته ليبدأ العمل بعدها في المحطة الأرضية، ويتركز بالقيام بالاختبارات المطلوبة، وتجهيز القمر للقيام بدوره ومهمته المطلوبة.



وأكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الكويتي الدكتور حمد العدواني - في تصريح له على هامش الحفل الذي أقيم مساء اليوم - أن المشروع سيكون له أهمية استراتيجية واقتصادية كبرى لدولة الكويت بدخولها إلى القطاع الفضائي، كما سيسهم في بناء قدرات الكوادر الوطنية وتدريبها على تصميم الأقمار الاصطناعية والذين يمثلون "رأس المال الإبداعي البشري الذي نعمل على الاستثمار فيه".