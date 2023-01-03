شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الاسلامي تدين اقتحام المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت رابطة العالم الإسلامي اقتحام أحد المسؤولين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى الشريف.

وباسم مجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، ندَّدت رابطة العالم الإسلامي بهذه الممارسات الاستفزازية التي تنتهك حرمة المقدسات الإسلامية، وتتعارض مع القوانين والأعراف في احترام المقدسات الدينية، محذِّرة من هذه الانتهاكات الخطرة.

وأهابت الرابطة بأهمية عمل الجميع على مساعي السلام العادل والشامل، وإيقاف كل الممارسات التي تقوّض فرص الحل في المناطق المحتلة، مجدِّدة التأكيد على موقفها الراسخ إلى جانب الشعب الفلسطيني وصولاً إلى حل قضيته المصيرية التي تعدّ في طليعة القضايا الدولية الملحة والمؤلمة.