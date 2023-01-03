شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلن بداية إنتاج الأنسولين محليا الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الصناعة الصيدلانية، في الجزائر، علي عون، إن الإنتاج الحقيقي للأنسولين سيدخل حيز التنفيذ في البلاد الأسبوع المقبل.

وأوضح الوزير، خلال زيارة تفقدية لبعض المؤسسات الصيدلانية بمدينة سيدي عبد الله، "أنه يتم العمل حاليا على أن يغطي إنتاج الأنسولين في الجزائر 50% من الاحتياجات"، بحسب ما نقله موقع "النهار" الجزائري.

ووفقا لبيان عن وزارة الصناعة الصيدلانية وجه الوزير "مسؤولي مؤسسة سانوفي للأدوية برفع قدراتهم الإنتاجية ودمج الأدوية ذات القيمة المضافة لتحل محل الاستيراد".

وذكّر الوزير مدراء المؤسسة "بمسؤوليتهم فيما يتعلق بتوفير المواد المنتجة أو المستوردة من قبل مؤسستهم، من خلال المراقبة الصارمة للمؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة".

ولفت موقع صحيفة الشروق إلى أن منصة توزيع سانوفي تعد الرابعة على المستوى الوطني، إذ توزع وتسوق ما يزيد عن 88 مليون وحدة بيع، 87%منها منتجة محليًا.

والشهر الماضي، كشف وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري، أن أدوية السرطان والأنسولين في بلاده "تشهد ندرة حادة"، وقال: "الغلاف المالي المخصص لهذه الأدوية الآن حوالي 800 مليون يورو"، لافتا إلى أن 40% من احتياجات الأدوية السرطانية والأنسولين سيغطيها القطاع مع بداية سنة 2024".