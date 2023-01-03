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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يتحسن تشخيص السرطان المبكر، وبخاصة وعي أعراضه. ومن المثير للقلق أن سرطان المريء غالبا ما يسبب أعراضا وعلامات "يصعب اكتشافها".

تعرف على العلامة "الأولى" لسرطان المريء!

ويعني موضع ورم المريء، الذي يبدأ في الأنبوب الذي يربط فمك بمعدتك، أن الأعراض تظهر غالبا عند تناول الطعام.

ووفقا للدكتور ديبوراه لي من صيدلية دكتور فوكس على الإنترنت، فإن "أول" أعراض سرطان المريء عادة ما تكون عسر البلع.

ويعني عسر البلع، أي صعوبة البلع، أخذ المزيد من الوقت والجهد لنقل الطعام أو السوائل من فمك إلى معدتك.

وقال لي: "سرطان المريء يبدأ عادة في الطرف السفلي من المريء. يتطور السرطان هناك على الأرجح لأنه موقع ارتداد الحمض، وينمو ببطء في هذه البيئة الشديدة الحموضة. ومع نموه، فإنه يسد الجزء السفلي من المريء، ما يعني أنه يصبح من الصعب البلع. ويبدو أن الطعام يلتصق في الحلق، ويسبب أحيانا عدم الراحة، والشعور بالغثيان والقيء وتقطير اللعاب".

ويمكن أن تبدأ الأعراض الأخرى المتعلقة بالطعام مثل الغثيان وعسر الهضم في الظهور أيضا. ويمكن أن تتأثر شهيتك أيضا وقد تبدأ في فقدان الوزن نتيجة لذلك.

وبصرف النظر عن هذه الأعراض، تشمل العلامات المنذرة الأخرى لسرطان المريء ما يلي:

- حرقة في المعدة.

- أعراض عسر الهضم (مثل كثرة التجشؤ).

- السعال الذي لا يتحسن.

- صوت أجش.

- الشعور بالتعب أو انعدام الطاقة.

- ألم في حلقك أو منتصف صدرك (خاصة عند البلع).

وإذا كان لديك أي أعراض لسرطان المريء، يجب عليك "مراجعة طبيبك العام دون تأخير".

وقال لي: "إذا كان طبيبك العام قلقا، فسيحيلك إلى المستشفى لإجراء تنظير داخلي - منظار في أنبوب رفيع يتم تمريره عبر فمك وصولا إلى المريء لإلقاء نظرة فاحصة. ويمكن أخذ خزعة - عينة صغيرة من الأنسجة - من أي مناطق غير طبيعية وإرسالها إلى المختبر لفحصها عن كثب. وقد تكون هناك حاجة لمزيد من الاختبارات مثل الفحص بالأشعة المقطعية أو التصوير بالموجات فوق الصوتية بالمنظار. يتم علاج سرطان المريء بالجراحة لإزالة الورم وأحيانا بإدخال دعامة لإبقاء المريء مفتوحا والسماح بمرور الطعام والسوائل. وقد تكون هناك حاجة للعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي".

أعلن الدكتور فيودر تشرنيشوف، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، أن الكثيرين يعانون من رائحة الفم الكريهة.

ويشير الأخصائي في برنامج تلفزيوني، إلى أن رائحة الفم، تشير إلى حدوث خلل في عمل الأعضاء الداخلية للجسم. فما هي الأمراض التي تشير لها رائحة الفم الكريهة؟

وفقا له، يمكن أن تشير الرائحة الحامضية، إلى مشكلات في المعدة.

ويقول: "قد يكون سببها التهاب المعدة، قرحة المعدة، وقد يكون عدم انغلاق الصمام الفاصل بين المعدة والمريء، ما يؤدي إلى ارتجاع محتويات المعدة إلى المريء".

ويمكن أن تشير رائحة السمك الفاسد، إلى مشكلات في تجويف الفم والأسنان.

ويقول: "إذا كان الشخص نادرا ما يراجع طبيب الأسنان، ويعاني من تسوس الأسنان، فإنه يسبب رائحة كريهة وطعم كريه في الفم".

ويضيف، يجب عدم تجاهل مشكلات اللثة. وأن رائحة البيض الفاسد تشير عادة، إلى أمراض تسبب بقاء الطعام في المريء.أما رائحة الأمونيا، فتشير إلى تليف الكبد وأمراض الكلى ومرض السكري.

ويقول: "عند ظهور رائحة كريهة، فيجب اولا، مراجعة طبيب الأسنان، فإذا لم يكتشف أي مشكلة، يجب مراجعة أخصائي امراض الأنف والأذن والحنجرة، لأن الرائحة قد تشير إلى التهاب اللوزتين، أو التهاب الجيوب الأنفية، فإذا كان كل شيء على ما يرام، عندها يجب مراجعة أخصائي أمراض الجهاز الهضمي".

أعلنت الدكتورة أرينا جيغالينا، أخصائية الأمراض الباطنية، أن رائحة الفم الكريهة، يمكن أن تكون علامة لعدد من الأمراض.

وتشير الدكتورة في حديث تلفزيوني، إلى أن نحو 70% من الناس يعانون من هذه المشكلة.

وتقول إن "90% من حالات ظهور رائحة الفم الكريهة يكون بسبب أمراض الأسنان واللثة والأنف والأذن والحنجرة، حينها تخلق الظروف الملائمة لتغير البكتيريا في تجويف الفم. فعلى سبيل المثال يسبب تسوس الأسنان والتهاب اللثة ونزيف الأسنان ظهور مثل هذه الرائحة".

وتضيف، يمكن أن تظهر رائحة الفم الكريهة عند التهاب اللوزتين والجيوب الأنفية. وتقول: "ويمكن أن يكون سبب الرائحة، أمراض الجهاز الهضمي المختلفة: أمراض المعدة، وأمراض الأمعاء وحتى أمراض الكبد".

وتنصح الدكتورة لمكافحة رائحة الفم الكريهة، بالاعتناء بنظافة تجويف الفم ومراجعة طبيب الأسنان. فإذا ظهر أن الأسنان ليست السبب في ظهور الرائحة الكريهة، يجب مرجعة أخصائي الأنف والأذن والحنجرة أو أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، لتشخيص السبب.