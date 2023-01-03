السعودية: تجهيز طواقم بشرية للتعامل مع الأوضاع التى خلفتها الأمطار فى جدة

القاهرة - سامية سيد - تكثف السلطات السعودية جهودها لانتشال المركبات العالقة وإعادة تسيير الحركة المرورية بعد الحالة المطرية على محافظة جدة، وقامت بتخصيص نقاط تجمع مؤقتة لوقوف المركبات؛ تجنبا لارتفاع منسوب الأمطار.

وذكرت قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الثلاثاء، أن أمانة محافظة جدة جهزت الطواقم البشرية للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة، وذلك من خلال انتشارهم على نطاق 16 بلدية فرعية، وسط استعدادات مبكرة لضمان سلامة وأمن المواطنين والمقيمين.

وأشارت إلى وجود أكثر من 3 آلاف عامل وموظف من الفرق الميدانية، ونحو 1500 آلية ومعدة، إلى جانب 13 مركز إسناد إضافيا.