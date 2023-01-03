شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: جريمة "كفر دان" إرهاب دولة منظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، جريمة الاحتلال في "كفر دان"، واعتبرتها إرهاب دولة منظم، مؤكدة أنها ستتابع جرائم الاحتلال مع المحاكم الدولية المتخصصة بما فيها الجنائية الدولية.

ورأت الوزارة أن ازدواجية المعايير الدولية تشكل مظلة لتمادي إسرائيل وحكومتها في الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ووأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية.

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الاثنين، من أن الصمت الدولي على سياسة وإجراءات حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة سيشجعها على تنفيذ مخططاتها المعادية للسلام.

وطالبت الوزارة، في بيان صحفي، بخطوات دولية كفيلة بحماية فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، ودعم الحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني الهادف لحماية فرصة إحياء عملية السلام، ووضع حد لإفلات دولة الاحتلال الإسرائيلي من العقاب.

وأكدت الوزارة أن استمرار ازدواجية المعايير الدولية يشجع الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ سياستها الاستعمارية التوسعية بما تحمله من مخاطر حقيقية على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، بما في ذلك استهدافها بالضم التدريجي الصامت للمناطق المصنفة (ج)، وتصعيد عملياتها التهويدية لتكريس ضم القدس الشرقية المحتلة وتغيير الواقع القانوني والتاريخي القائم في مقدساتها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.